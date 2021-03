Duluc : “La prestation de Kylian Mbappé me déçoit”

Époustouflant contre Lyon dimanche, Kylian Mbappé a réalisé une très mauvaise prestation contre l’Ukraine hier soir. Pour Vincent Duluc, Kylian Mbappé n’a pas progressé dans le jeu sans ballon. S’il avait plus de volume dans son jeu, le numéro 7 parisien pourra performer tous les trois jours comme les très bons joueurs.

“La prestation d’hier de Mbappé me déçoit parce que les très bons joueurs sont bons tous les trois jours. C’est vrai qu’il n’a que 22 ans. C’est un cap qu’il n’a pas réussi à franchir, dévoile Duluc dans l’Equipe d’Estelle. Je trouve que le positionnement ne change rien. Il a été fantastique à gauche contre Lyon et hier soir Didier Deschamps l’a mis à gauche hier comme il le fait au PSG donc il n’y a pas de raisons de ne pas aimer cette position qui lui permet d’être face au jeu et de briller. […]Je trouve que ses réponses à la difficulté sont décevantes. Quand cela ne passe pas, il devrait travailler un petit peu pour l’équipe. C’est un axe de progression auquel il ne satisfait pas encore. […]Depuis deux ans, il est brillant balle au pied, il est encore plus buteur qu’avant, il est plus adroit devant le but mais sans le ballon il devrait avoir plus de volume. J’aurais aimé qu’il devienne un joueur un peu plus complet et il ne l’est pas encore devenu. S’il avait un peu plus de volume dans le jeu, il pourrait peut-être est performant tous les trois jours.“