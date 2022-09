Le PSG s’est imposé dans la douleur face au Maccabi Haïfa ce mercredi grâce à des buts de sa « MNM ». Si Neymar a été le dernier à scorer dans cette rencontre, le Brésilien a écopé un carton jaune pour sa célébration. Un avertissement qui n’a plu au joueur ni à certains observateurs.

Lors de la victoire difficile du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa ce mercredi soir (1-3), Neymar ne semblait pas dans sa meilleure forme (noté 6,5 par la rédaction de CS). Auteur d’un début de saison exceptionnel (10 matches, 11 buts, 7 passes décisives), le Brésilien a encore marqué sur un service magistral de Marco Verratti. Il a alors célébré comme à son habitude depuis le début de la saison, pouces collés aux tempes et doigts en l’air, en tirant la langue et en agitant les mains. L’arbitre de la rencontre – Monsieur Daniel Siebert — a jugé qu’il chambrait le public adverse et lui a adressé un carton jaune. Une sanction qui n’a pas été comprise par l’ancien barcelonais : « Manque total de respect pour l’athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n’avoir tout simplement rien fait. »

« Un football qui va être triste ! »

En plus du Brésilien, Christophe Galtier et ses coéquipiers Rouge & Bleu se sont plaints de cet avertissement après cette rencontre. Tous n’ont pas compris cette sanction infligée par l’arbitre du match. C’est le cas aussi de Vincent Duluc sur le plateau de L’Équipe du Soir, qui explique que ce genre de situation ne va pas dans le sens du football et de sa joie. Extraits choisis.

« Déjà que la VAR est en train de bouleverser complètement notre expérience du stade, et la manière dont on peut être heureux ou malheureux d’un but… Si en plus il faut policer et gérer les manifestations de joie… Ça va être un football qui va être triste ! Non seulement on ne sait pas s’il faut être heureux avant le ralenti, et en plus tu n’as plus le droit d’être heureux et de le montrer… Ça fait beaucoup ! Il est évident que la provocation est la limite. La provocation du public doit être cette limite, on n’a pas le droit d’être devant le public adverse et faire n’importe quoi. Là pour Neymar, cela n’en était pas une ! »