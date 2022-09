Très actives sur le marché des transferts, les Féminines du PSG vont continuer leur recrutement avec la future arrivée d’une nouvelle gardienne en provenance de l’Olympique Lyonnais, Sarah Bouhaddi.

Si le mercato a fermé ses portes depuis une dizaine de jours pour l’équipe masculine du PSG, la section féminine peut toujours recruter de nouveaux éléments jusqu’au 20 septembre prochain. Ainsi, les Rouge & Bleu se sont récemment renforcés avec les recrutements de Yang Lina et Jackie Groenen. Et la direction parisienne a également pour objectif de recruter au poste de gardien de but. Ainsi, un visage connu du football féminin français va prochainement débarquer dans l’effectif de Gérard Prêcheur en la personne de Sarah Bouhaddi (35 ans).

Sarah Bouhaddi déjà présentée à ses nouvelles coéquipières

En effet, comme rapporté par Le Parisien, l’ex-gardienne de l’Olympique Lyonnais, qui a fait ses adieux au club aujourd’hui, était attendue à Paris ce jeudi matin. Malgré la réticence de certaines cadres du vestiaire pour la venue de l’ex-internationale tricolore (149 sélections), Gérard Prêcheur a milité pour la venue de Sarah Bouhaddi, joueuse qu’il a côtoyé à l’OL. Toujours selon LP, cette arrivée pourrait entraîner le départ d’une des gardiennes de l’effectif actuel (Constance Picaud ?). Pour rappel, les dirigeants parisiens ont aussi recruté l’expérimenté gardienne Lydia Williams cet été.

De son côté, Sarah Bouhaddi a déjà été présentée à ses nouvelles coéquipières comme le rapporte le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez. La gardienne de 35 ans a passé sa visite médicale cet après-midi et devrait parapher un contrat d’un an plus une saison en option, comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste chez France Bleu Paris. En plus de cette future recrue, les Féminines du PSG comptent actuellement au poste de gardien Lydia Williams, Constance Picaud, Barbora Votikova et Alice Pinguet.