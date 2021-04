Echouafni : “Après la qualification à Lyon, le plus dur commence”

À l’instar de l’équipe masculine, les Féminines du PSG sont en quête de leur première Ligue des champions. Pour cela, les Parisiennes devront avant tout venir à bout du FC Barcelone en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. Et ce dimanche (15h sur beIN SPORTS 1), les deux formations vont s’affronter – au Stade George Lefèvre – pour la confrontation aller. Pour l’entraîneur parisien, Olivier Echouafni, ses joueuses devront se méfier de cette équipe barcelonaise, invaincue dans leur championnat cette saison.

“Après la qualification à Lyon, le plus dur commence. On peut tout gagner comme on peut tout perdre. On arrive sur une demi-finale qui va être difficile face à une grande équipe du Barça, face à une institution. On peut comparer cette équipe à celle des garçons d’il y a 10-12 ans. L’équipe des Xavi, Iniesta, où il y avait beaucoup de mobilité et beaucoup de technique. Je suis en admiration de voir ce jeu, de voir aussi ce que Lluis Cortes a mis en place avec cette équipe”, a évoqué Olivier Echouafni en conférence de presse, dans des propos rapportés par le site officiel du club. “C’est vraiment très intéressant et j’ai hâte d’être au match de dimanche. J’ai hâte aussi de voir ce que mon groupe et mon équipe vont faire face à Barcelone. On va créer le danger aussi parce qu’on en est largement capable. On a ces capacités, ces qualités là, pour aller produire du jeu et les mettre en difficulté.”