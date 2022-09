En mars dernier, Kylian Mbappé avait fait grandement parler de lui en refusant de participer aux opérations marketing des Bleus. Le joueur phare du PSG souhaite garder un droit de regard sur les marques avec lesquelles son image est associée. Ce lundi, bis repetita. Alors que l’Équipe de France se présentait ce mardi matin pour d’autres opérations du même genre, le joueur du PSG avait stipulé, via un communiqué, sa volonté de ne pas y participer une nouvelle fois.

Kylian Mbappé a fait bouger les lignes

Une prise de décision qui a créé pas mal de remous au sein de la FFF. En effet, le rendez-vous de ce mardi matin permettait aux différents sponsors de prendre les photos nécessaires pour divers spots publicitaires en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Et finalement, comme nous le relaye cet après-midi L’Equipe, Kylian Mbappé s’est ravisé et y a participé au même titre que ses coéquipiers. Ce retournement de situation a été rendu possible du fait des discussions qui se sont tenues ce lundi entre Noël Le Graët, président de la FFF, et plusieurs cadres de l’Équipe de France, nous informe Loïc Tanzi. Des échanges productifs puisqu’ils ont débouché sur un accord. La Fédération Française de Football s’engage ainsi à « réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérentes aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection. »