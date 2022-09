Kylian Mbappé a rejoint Clairefontaine ce matin afin de préparer les deux matches de Ligue des Nations de l’Equipe de France contre l’Autriche, jeudi soir, et le Danemark dimanche. La journée de demain sera consacrée à un shooting photo pour les sponsors de la FFF (Uber Eats, KFC, Coca-Cola…). Comme en mars dernier, l’attaquant du PSG a fait savoir à sa fédération qu’il avait décidé de ne pas prendre part à la séance photo comme l’a dévoilé la FFF dans un communiqué transmis à l’AFP.

Pas d’accord sur la modification de la convention des droits à l’image

Kylian Mbappé a « décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue » mardi avec l’équipe de France après le refus de la Fédération de « modifier la convention » des droits à l’image des joueurs. « Le joueur et ses représentants […] regrettent vivement qu’aucun accord n’ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde« , explique la Fédération Française de Football dans son communiqué. Un constat qui a conduit Kylian Mbappé à rester « fidèle à ses positions », indique la FFF. « Cette décision ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l’équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir« , conclut le communiqué.

Il avait déjà refusé de participer à une journée pour les sponsors en Mars

Le 22 mars dernier, Kylian Mbappé avait refusé de prendre part à une journée dédiée aux sponsors pour montrer son désaccord avec la convention signée par les Bleus avec la FFF pour l’exploitation de leurs droits à l’image. Son président, Noël Le Graët, avait alors menacé l’attaquant du PSG de ne plus toucher les revenus liés aux droits à l’image des Bleus. Le Parisien rappelle que « les deux parties avaient fini par concéder que « des modifications » devaient être apportées, pour être en phase avec les évolutions du sport et des modes de communication » et qu’un accord semblait avoir été trouvé. Kylian Mbappé et ses conseils estiment notamment que l’on utilise de plus en plus l’image individuelle de certains joueurs, avec d’autres plus en retrait. Et souhaiteraient également avoir un droit de regard sur les marques auxquelles sont associés les internationaux, indique l’Equipe.