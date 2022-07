Le PSG a fait son retour à l’entraînement ce lundi afin de commencer la préparation à la saison 2022-2023. Les internationaux qui ont joué avec leurs sélections nationales respectives sont eux attendus le 11 juillet. Mais plusieurs autres joueurs manquaient à l’appel, comme Edouard Michut.

Un deuxième groupe de jeunes reprendront l’entraînement mercredi

Selon les informations de Loïc Tanzi et Benjamin Quarez, un deuxième groupe de jeunes doit reprendre le chemin de l’entraînement seulement mercredi. C’est le cas de Lucas Lavallée, Kenny Nagera, Thierno Baldé et Edouard Michut. En ce qui concerne ce dernier, il reprendra avec un rendez-vous programmé avec la direction du PSG. Il ne foulera pas les pelouses du Camp des Loges selon Tanzi. Pour rappel, le titi souhaiterait quitter son club formateur cet été, ce dernier ne l’ayant pas clairement expliqué son rôle et son temps de jeu la saison prochaine. Benjamin Quarez conclut en indiquant que les trois autres font partis des joueurs qui rencontreront Luis Campos pour un rendez-vous, comme indiqué dans le Parisien du jour.

Précision pour Edouard Michut : il reprend mercredi par un rendez-vous programmé avec la direction du club. Pas de retour sur les terrains #PSG https://t.co/iBX8Uymd2r — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 4, 2022