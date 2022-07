44 jours après le dernier match de la saison 2021-2022, certains joueurs du PSG ont retrouvé le chemin du Camp des Loges. Cette première journée de la préparation à la saison 2022-2023 est comme à la coutume une journée de tests physiques et médicaux dispatchés entre le camp des Loges et l’hôpital américain de Neuilly. Lors de cette reprise, manquaient à l’appel les internationaux qui ont disputé des matches avec leurs sélections nationales respectives en juin comme Nuno Mendes, Danilo Pereira, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Gianluigi Donnarumma ou bien encore Lionel Messi, Neymar et Marquinhos.

Une reprise sans les internationaux

Blessé lors du rassemblement de l’Italie, Marco Verratti était bien présent à la reprise tout comme Georginio Wijnaldum, premier joueur arrivé au centre d’entraînement du PSG. Avec l’absence de plusieurs dizaines de joueurs, beaucoup de titis étaient aussi présents ce lundi matin tout comme Sergio Ramos, Juan Bernat, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. De retour de prêt, Arnaud Kalimuendo et Rafinha étaient aussi à la reprise. Waire Zaire-Emery, qui doit signer son premier contrat professionnel dans les prochains jours était lui aussi au Camp des Loges. Souhaitant quitter son club formateur, Edouard Michut n’est pas présent à le reprise selon Loïc Tanzi. Il est attendu mercredi en compagnie de Lucas Lavallée.

📸 | (C’est furtif) Marco Verratti 🇮🇹 vient d’arriver au Camp des Loges #PSG pic.twitter.com/5paDE2pNeB — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 4, 2022

📸 | Mauro Icardi 🇦🇷 vient d arriver au Camp des Loges #PSG pic.twitter.com/DY1NW5raSi — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 4, 2022

📸 | Rafinha 🇧🇷 vient de quitter le centre d’entraînement Ooredoo #PSG pic.twitter.com/2E70fdh1DZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 4, 2022