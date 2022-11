Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG disputait son dernier match avant la Coupe du monde. À cette occasion, le club parisien accueillait – au Parc des Princes – l’AJ Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

La victoire était obligatoire pour le PSG ce dimanche. Avec le succès du RC Lens face à Clermont (2-0), le leader du championnat se devait de s’imposer face au promu auxerrois afin de reprendre ses cinq points d’avance en tête du classement. Dans cette optique, le coach parisien, Christophe Galtier, avait aligné une équipe compétitive avec quelques Mondialistes sur la pelouse et certaines surprises. Comme attendu, la trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé était aligné dans un 3-4-3 ou 4-3-1-2. De retour dans le groupe, Presnel Kimpembe débutait sur le banc. En l’absence de Marquinhos, la défense centrale était composée de Nordi Mukiele et Sergio Ramos. Au milieu de terrain, Danilo Pereira était placé devant la défense et pouvait redescendre d’un cran selon les différentes phases de jeu. De son côté, Marco Verratti portait le brassard de capitaine et évoluait aux côtés de Carlos Soler au milieu de terrain.

Résumé du match

Sérieux et appliqué dès le début de rencontre, le PSG a contrôlé sans forcer ce premier acte face à des Auxerrois défensifs. Très actif, Kylian Mbappé a ouvert le score en début de rencontre. Sur une belle action collective, Lionel Messi a trouvé merveilleusement Nuno Mendes sur le côté gauche qui a ensuite remisé sur Kylian Mbappé. Le Français a trompé Benoît Costil du genou (1-0, 10′). Un but validé par l’arbitrage vidéo après avoir consulté une possible faute de main de Neymar au début de l’action. Par la suite, Gianluigi Donnarumma est resté vigilant sur la frappe en première intention de M’Baye Niang (16′). Face à une équipe de l’AJA peu dangereuse, les joueurs de Christophe Galtier ont maîtrisé le premier acte sans pour autant se procurer d’autres occasions franches.

En seconde période, le PSG a déroulé face à une équipe de l’AJ Auxerre complètement dépassée. Dès le retour des vestiaires, Nuno Mendes a réalisé un festival technique avant de servir Carlos Soler qui a trompé le gardien français d’une tête croisée astucieuse (2-0, 51′). Dans la foulée, l’Espagnol a lancé en profondeur Achraf Hakimi dans une contre-attaque express. Le Marocain a trompé sans trembler le portier de l’AJA (3-0, 57′). Avec les sorties des cadres Lionel Messi, Neymar Jr et Sergio Ramos, le club parisien a pu compter sur ses recrues. En fin de match, Renato Sanches a marqué le quatrième but parisien sur un service de Hugo Ekitike (4-0, 80′). Peu en réussite depuis le début de son aventure chez les Rouge & Bleu, le Français a réussi à ouvrir son compteur but après un bon ballon récupéré dans les pieds de Julian Jeanvier (5-0, 84′). Une délivrance pour l’ancien Rémois. Avec ce large succès face à l’AJA (5-0), le PSG reprend ses cinq points d’avance en tête du classement sur le RC Lens et retrouvera la compétition le 28 décembre prochain face à Strasbourg après la trêve hivernale.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par les Parisiens. Bon match à tous !!!

1′ Première offensive du PSG sur le côté gauche avec Mbappé et Nuno Mendes, mais le centre en retrait du Portugais ne trouve pas preneur

7′ Après un beau geste technique de Neymar, Messi tente de trouver Mbappé dans la profondeur mais la passe est trop puissante et captée par Costil

10′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sur une merveille de passe de Lionel Messi pour Nuno Mendes, le Portugais remise pour Mbappé qui trompe du genou Costil.

11′ VAR en cours pour une potentielle main de Neymar au début de l’action

12′ But confirmé. Mbappé ouvre donc le score et porte son total à 43 buts en 2022 et égale son record de l’année dernière

GOOOOAAAAALLLLL !!!!! MBAPPÉ OUVRE LE SCORE !!!!! QUEL BALLON DE LEO MESSI 😨



1-0 🔴🔵❤️‍🔥 #PSGAJA pic.twitter.com/BM2xAC4xP1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022

16′ Bien trouvé dans la profondeur, M’Baye Niang tente une frappe en première intention mais Donnarumma détourne parfaitement la tentative

22′ Mbappé, Neymar et Messi combinent. Sur un centre du Français, Ney’ remise de la tête pour Messi. Mais la Pulga voit sa tentative être contrée par la défense de l’AJA

28′ Les Parisiens sont en maîtrise totale depuis le début de la rencontre

🇫🇷❤️‍🔥🇵🇹



📸 @CanalSupporters x @walid0709 #PSGAJA pic.twitter.com/AcfZdYCSpw — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022 37′ Lancé dans la profondeur par Neymar, Mbappé sert au second poteau Messi. L’Argentin arrive à récupérer le ballon, élimine un défenseur mais se manque dans sa frappe. Le Français était de toute façon signalé en position de hors-jeu au départ de l’action

45′ Deux minutes de temps additionnel

45+1′ Situation pour l’AJ Auxerre. Bien servi à l’entrée de la surface, Sakhi voit sa frappe s’envoler au-dessus du but de Donnarumma

45+2′ Grâce à une réalisation de Kylian Mbappé en début de rencontre, le PSG mène tranquillement face à l’AJ Auxerre (1-0) sans forcer son talent

Warren Zaire-Emery, El Chadaille Bitshiabu & Hugo Ekitike sont à l’échauffement 💎❤️💙



Une entrée à venir en 2e MT ⁉️#PSGAJA pic.twitter.com/v2xWYVF1VO — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022

45′ La seconde période débute

49′ Première frappe de l’AJA dans ce second acte. M’Baye Niang prend le meilleur sur Mukiele et arrive à armer une frappe, mais c’est trop croisée.

51′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (2-0). Après une excellente transversale de Mukiele, Nuno Mendes réalise un festival technique sur son côté gauche et centre pour Carlos Soler qui trompe astucieusement Costil d’une tête décroisée.

Quel crack 💎🇵🇹 pic.twitter.com/qooqudTqjM — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022 57′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (3-0). Quelle contre-éclair des Rouge & Bleu !!! Après un corner de l’AJA, les Parisiens récupèrent rapidement et Neymar transmet à Soler. L’international espagnol lance dans la profondeur Hakimi lancé à pleine vitesse. Le Marocain trompe sans difficulté Costil

58′ Les Parisiens ont plié la rencontre en l’espace de cinq minutes

59′ Renato Sanches va faire son entrée en jeu à la place de Soler. De son côté, Kimpembe part à l’échauffement.

61′ Sanches remplace Soler. Malgré son match compliqué dans le jeu, l’Espagnol termine le match avec un but et une passe décisive

66′ Messi trouve le poteau extérieur de Costil sur une frappe enroulée. Son 15e poteau depuis son arrivée en Ligue 1

C’est donc le 15e poteau pour Messi en L1 depuis son arrivée à Paris… 🇦🇷😩 #PSGAJA — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022 71′ Frappe lointaine de Perrin, Donnarumma détourne parfaitement la tentative

73′ Ramos gagne son duel aérien face à Da Costa

74′ Triple changement pour le PSG. Messi, Neymar et Ramos cèdent leur place à Sarabia, Ekitike et Kimpembe. Le Titi fait son retour à la compétition et récupère le brassard de capitaine.

80′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (4-0) de Renato Sanches. Face à une défense de l’AJA complètement dépassée, le Portugais a dans un premier temps trouvé les gants de Costil. À la retombée du ballon, Ekitike n’arrive pas à trouver la bonne position pour frapper et sert Renato Sanches. Avec l’aide du poteau, le Portugais trompe Costil.

81′ Warren Zaïre-Emery prend la place de Verratti

84′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (5-0). Le but libérateur pour Hugo Ekitike. Le Français subtilise le ballon dans les pieds de Jeanvier et va tromper Costil. Une délivrance pour l’ancien Rémois qui attendait d’ouvrir son compteur but depuis plusieurs semaines

OUIIIII HUGOOOOO !!!!!! 5-0



1 BUT ET 1 PASSE DÉCISIVE !!!!



❤️💙#PSGAJA pic.twitter.com/i1UhqthL7o — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022 90′ Sur coup franc, Sarabia trouve la tête de Mukiele. Le Français est gêné dans les airs et n’arrive pas à bien armer sa tête

90′ Une minute de temps additionnel

90′ C’EST TERMINÉ !!! Pour ce dernier match avant la Coupe du monde, le PSG a déroulé face à l’AJ Auxerre (5-0) avec notamment des buts des recrues Carlos Soler, Renato Sanches et Hugo Ekitike. Les Rouge & Bleu reprennent cinq points d’avance sur le RC Lens et retrouveront la compétition le 28 décembre face au RC Strasbourg. 🚨⏱️ | C'est terminé et le PSG s'impose à domicile sur le score de 5-0 dans un match complètement maîtrisé 🔴🔵 #PSGAJA pic.twitter.com/5Xf2LZlVqM — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022

Feuille de match PSG / Auxerre

15e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 13 heures – Diffuseurs : Prime Video et Canal Plus Foot – Arbitre : Thomas Leonard – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et François Boudikian – Quatrième arbitre : Robin Chapapria – VAR : Johan Hamel et Karim Abed – Buts : Mbappé (10′), Soler (51′), Hakimi (57′), Sanches (80′), Ekitike (84′)