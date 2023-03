Ekitike : « Chercher à sortir la tête de l’eau ensemble »

Pour la première fois de la saison en Ligue 1, le PSG a perdu au Parc des Princes contre Rennes ce dimanche après-midi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Les Parisiens pourraient voir Marseille revenir à sept points ce soir en cas de victoire contre Reims. Entré en jeu un peu avant l’heure de jeu, Hugo Ekitike est revenu sur cette défaite parisienne, estimant qu’il faudra se servir de la trêve internationale pour se vider la tête et revenir plus fort.

« On est déçu. Je suis le premier déçu de ce que l’on a proposé aujourd’hui. Maintenant, il n’y a pas grand chose à dire à part qu’il faut se remettre au travail. Il faut profiter de cette trêve pour aérer nos têtes, revenir et travailler encore plus fort pour produire beaucoup mieux sur le terrain. Si à chaque fois que l’on perd un match, on commence à baisser les bras, on se dit que c’est fini, on arrivera à rien faire, lance le numéro 44 du PSG pour Canal Plus. On a encore nos points d’avance, on a un titre à aller chercher. Et on va le faire, c’est tout. Forme de démotivation dans le groupe ? Non. Après, tous les matches sont différents. Il y a des matches où on a des mauvaises passes, et c’est entre nous que l’on doit parler et chercher à sortir la tête de l’eau ensemble. Ça arrive d’avoir des mauvaises passes, c’est comme ça, c’est le football.«