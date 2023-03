PSG / Rennes : les notes des Parisiens

Le PSG a livré un match sans émotion et motivation face au Stade Rennais ce dimanche au Parc des Princes. Une défaite logique sur le score de 0-2 où l’ensemble de l’effectif n’a pas été au niveau.

Avec quatre succès de rang en Ligue 1, le PSG voulait surfer sur sa bonne dynamique malgré une multitude d’absences, notamment en défense. Et avec une semaine pour préparer ce match, le club de la capitale avait pour objectif de conserver ses distances avec ses poursuivants au classement. Mais dans un match sans envie et motivation, le leader du championnat s’est logiquement incliné sur le score de 0-2 avec des buts de Karl Toko-Ekambi et Arnaud Kalimuendo. Une nouvelle défaite pour les Rouge & Bleu face au Top 5 et qui met fin à presque deux ans d’invincibilité au Parc des Princes en championnat. Une prestation catastrophique où aucun Parisien n’a su tirer son épingle du jeu.

Les notes des Parisiens : Donnarumma 4 – Bernat 2.5, Danilo 4, Bitshiabu 3 – Pembélé 3.5 (Zaïre-Emery 4), Verratti 3.5, Ruiz 3, Mendes 4.5 – Vitinha 3 – Messi 2.5, Mbappé 3.5

Le fait du match : un PSG sans envie

Avec une semaine pour préparer cette rencontre, le PSG a livré un match catastrophique au Parc des Princes devant ses supporters. Sans envie et détermination, les Parisiens n’ont jamais semblé être en mesure de renverser dans le jeu ce score défavorable malgré un Steve Mandanda auteur de plusieurs arrêts. Un 7e revers en cette année 2023 en 17 matches disputés.

🔘 7 défaites en 2023



🔘 Élimination contre l’OM en Coupe de France



🔘 Élimination contre le Bayern Munich en 1/8e de LDC (sans marquer 1 seul but) pic.twitter.com/cwKtDWPe9O — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 19, 2023

Une défense complètement dépassée

Sans surprise, la défense du PSG n’a pas été au niveau. Malgré une multitude d’absences (Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Hakimi et Mukiele), Christophe Galtier a voulu garder son système à trois défenseurs avec un Juan Bernat utilisé dans l’axe central. Et malheureusement, l’Espagnol a été dépassé et souvent pris dans son dos à l’instar de ses coéquipiers Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. À cela s’ajoute un manque de prise de risque balle au pied de la part des défenseurs.

Des cadres pas au niveau

En plus des joueurs en manque de confiance, le PSG n’a pas pu s’appuyer sur ses joueurs cadres pour espérer remonter le score. Dangereux à plusieurs reprises, Kylian Mbappé a perdu ses duels face à Steve Mandanda. De son côté, Lionel Messi a réalisé plusieurs pertes de balle et a une nouvelle fois montré un manque d’envie affligeant. Enfin, Marco Verratti confirme sa mauvaise période actuelle.