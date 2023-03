Un PSG catastrophique s’incline au Parc face à Rennes

Le PSG affrontait Rennes ce dimanche après-midi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier avait dû innover dans son onze de départ en raison de plusieurs blessures.

Avant la trêve internationale, le PSG voulait terminer sur une note positive. Face à Rennes, lors de la 28e journée de Ligue 1, les Parisiens voulaient enchaîner un cinquième succès de suite pour conserver leur belle avance en tête du championnat. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devait faire sans Sergio Ramos, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Neymar. Avec sa défense décimée, il avait tout de même décidé d’aligner une défense à trois avec Juan Bernat, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Un temps annoncé titulaire dans cette défense à trois, Warren Zaïre-Emery débutait sur le banc. Nuno Mendes et Timothée Pembélé officiaient en tant que piston, alors que le milieu de terrain était composé de Marco Verratti et Fabian Ruiz. Vitinha était placé en 10 en dessous du duo d’attaque, Lionel Messi-Kylian Mbappé.

Résumé du match

Dans une première période soporifique, le PSG s’est procuré quelques occasions par Kylian Mbappé. Après un but refusé logiquement pour une position de hors-jeu, le numéro 7 des Rouge & Bleu a buté à deux reprises sur son compatriote, Steve Mandanda (26′, 40′). Dans une défense à trois expérimentale, le club parisien est finalement puni juste avant la pause. Lancé dans le dos de la défense, Karl Toko Ekambi contrôle parfaitement la passe de Benjamin Bourigeaud et trompe d’une frappe croisée Gigio Donnarumma (0-1, 45′). Une pauvre mi-temps délivrée par les joueurs de Christophe Galtier.

En seconde période, le PSG a été puni par un ancien de la maison dès le retour des vestiaires avec un but d’Arnaud Kalimuendo (0-2, 48′). Puis par la suite, les Rennais ont été proches de marquer le troisième but à plusieurs reprises par Karl Toko Ekambi, Arnaud Kalimuendo et Hamari Traoré. De son côté, le club parisien n’a rien montré mis à part une frappe de Marco Verratti en fin de match détournée par Steve Mandanda. Les Parisiens s’inclinent logiquement face au Stade Rennais (0-2).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

1′ Premier corner pour le PSG après une accélération de Pembélé sur son côté droit. Celui-ci ne donne rien

7′ Première frappe du match de la part du Stade Rennais. Après une erreur de relance de Bitshiabu, Toko Ekambi tente de trouver un angle de tir mais ne cadre finalement pas sa frappe

9′ Belle défense de Nuno Mendes qui passe devant Kalimuendo sur un centre de Doué

11′ Nouvelle offensive de Rennes. Après avoir éliminé facilement Bernat, Toko Ekambi se montre trop gourmand et tente une frappe, Bitshiabu détourne en corner.

14′ Début de match sur un rythme très lent de la part des Parisiens.

15′ Après un échange avec Fabian Ruiz, Messi profite d’un contre favorable et tente sa chance à l’entrée de la surface, ça file en corner.

16′ Excellent ballon de Verratti par dessus la défense rennaise. Danilo remise au second poteau, mais sans succès

18′ À noter la présence de Keylor Navas en tribunes, aux côtés de Sergio Ramos. Pour rappel, le portier costaricien est prêté à Nottingham Forrest

23′ But refusé pour Mbappé pour une position de hors-jeu.

25′ Lancé dans la profondeur par Verratti, Mbappé prend de vitesse Omari mais croise trop sa frappe.

26′ Nouvelle occasion pour Mbappé. Sur une magnifique passe cachée de Messi, le Français bute sur Mandanda après avoir tenté un ballon piqué.

30′ Belle défense de Nuno Mendes devant Spence. Le Portugais ne s’est pas laissé surprendre par le piston rennais

32′ Mis à part quelques situations de Mbappé, le PSG ne propose rien sur le terrain

34′ Bien servi par Vitinha, Pembélé tente de trouver Mbappé au second poteau mais Mandanda capte le ballon

36′ Surpris dans son dos par l’appel de Toko Ekambi, Danilo Pereira revient bien et contre le Camerounais

38′ Les Parisiens n’arrivent pas à sortir le ballon depuis quelques minutes et subissent devant leur défense

40′ Nouvelle occasion pour Mbappé. Sur un nouveau service de Messi, Mbappé se présente devant Mandanda mais le portier français remporte le duel et détourne la frappe puissante de son compatriote

45′ Toko Ekambi ouvre le score pour Renne juste avant la pause (0-1). Sur un excellent service de Bourigeaud, Toko Ekambi contrôle parfaitement le ballon et croise sa frappe pour tromper Donnarumma malgré le retour de Bernat

45’+2 Trop faible, le PSG rentre aux vestiaires avec ce score de 0-1 pour le Stade Rennais juste avant la pause. Mbappé s’est procuré quelques occasions mais c’est trop peu pour une équipe toujours sans éclat.

45′ Changement pour le PSG. Zaïre-Emery remplace Pembélé

45′ La seconde période débute

48′ Deuxième but de Rennes (0-2) Dès le retour des vestiaires, l’ancien de la maison, Arnaud Kalimuendo trompe Donnarumma sur un centre de Ugochukwu. Le Titi ne célèbre pas le but. Au départ de l’action Marco Verratti avait perdu la balle et la défense a été dépassée

50′ Le PSG pensait obtenir un penalty, mais avant la faute sur lui Nuno Mendes était en position de hors-jeu

53′ Trouvé dans la surface sur un long ballon de Verratti, Mbappé ne met pas assez de force dans sa frappe pour tromper Mandanda

54′ Les Parisiens ont enfin décidé d’accélérer. Servi par Nuno Mendes, Ruiz voit sa frappe être contrée par la défense

55′ Double changement pour le PSG. Ruiz et Bernat cèdent leur place à Ekitike et Renato Sanches

56′ Les Parisiens repassent à une défense à quatre avec Zaïre-Emery en latéral droit. De son côté, Messi sera en soutien d’Ekitike et Mbappé dans un 4-4-2 losange

63′ Sur un contre, Mbappé arme une frappe pied droit mais ce n’est pas cadré

67′ Toko Ekambi proche du 3-0. Sa frappe enroulée passe à quelques centimètres du poteau de Donnarumma.

68′ Cette fois-ci c’est Kalimuendo qui était proche d’un doublé. L’ancien Parisien voit sa frappe détournée en corner par Bitshiabu

72′ Frappe lointaine de Messi boxée des deux poings par Mandanda

73′ Donnarumma maintient le PSG face à Spence

79′ Traoré proche du troisième but dès sa première touche de balle, mais sa frappe passe au-dessus. Le PSG est catastrophique.

80′ Carton jaune pour Zaïre-Emery après une faute sur Theate

84′ Quel arrêt de Mandanda sur une frappe de Verratti !!!

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90’+6 Sans envie et motivation, le PSG s’incline sur le score de 0-2 au Parc des Princes face au Stade Rennais.

La feuille de match de PSG / Rennes

28e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures 05 – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Willy Delajod – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Alexandre Castro et Abdelali Chaoui – Buts : Toko Ekambi (45′), Kalimuendo (48′) – Cartons : Wooh (51′), Zaïre-Emery (80′)