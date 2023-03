Le PSG s’est incliné ce dimanche après-midi sur sa pelouse contre Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Une nouvelle fois les Parisiens ont réalisé une piètre performance. Ils partent sur une défaite avant la trêve internationale. Au micro de Canal Plus, Vitinha a tenu à s’excuser auprès des supporters.

« On a fait un très mauvais match. Il y a peu à dire. Pardon aux supporters qui sont toujours là. Ça, ce n’est pas nous, ça n’est pas le PSG. Ce n’est pas notre équipe. Nous sommes très très tristes parce que l’on n’a jamais imaginé ça. Toute l’équipe, tout le staff et les supporters ne méritent pas ça. Risque de perte de motivation ? Non, on ne va pas penser comme ça. Il y a le break maintenant (la trêve internationale, ndlr), nous allons penser à ce que l’on peut faire mieux parce que l’on fait ce n’est pas suffisant. On doit faire mieux pour le prochain match.«