Après une première année difficile au PSG, Hugo Ekitike ne compte pas rester sur cet échec et veut s’imposer chez les Rouge & Bleu. Mais quelle sera la décision du club parisien qui voit la cote du Français monter en flèche du côté de la Bundesliga.

Arrivé l’été dernier en prêt avec option d’achat en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike vit une première saison difficile sous le maillot parisien. Alors que son option d’achat sera levée si le PSG termine dans les deux premières places de Ligue 1, l’attaquant de 20 ans n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif des Rouge & Bleu et n’a pas réussi à convaincre Christophe Galtier lors de ses rares apparitions sur le terrain (30 matches disputés dont 12 titularisations). Mais, le natif de Reims a une belle chance à saisir en cette fin de saison pour renverser la tendance. Selon plusieurs médias, il devrait enchaîner une troisième titularisation de suite ce dimanche sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Mais reste à savoir si ce laps de temps pourrait réellement convaincre les dirigeants parisiens de conserver le numéro 44. En effet, comme le rapporte Goal.com, « la question n’est pas encore tranchée de manière claire. Pour l’instant, Luis Campos, le conseiller sportif, n’a pas fait part de ses intentions au joueur. Ce qu’il a déjà fait pour d’autres éléments de l’effectif. »

Pas encore d’offre concrète pour Ekitike

Et malgré cette saison 2022-2023 très contrastée, Hugo Ekitike garde toujours une certaine cote sur le marché des transferts et notamment en Allemagne. Toujours selon le média footballistique, plusieurs formations de Bundesliga suivent avec attention la situation de l’attaquant du PSG. Déjà intéressé par le profil du joueur lorsqu’il évoluait à Reims, l’Eintracht Francfort « est revenu ces dernières semaines mais l’actuel huitième de Bundesliga a mandaté un agent allemand pour plusieurs de ses opérations vers la France, ce qui complexifie les opérations. » Le RB Leipzig, Wolfsburg et surtout le Bayer Leverkusuen observent avec attention la situation de l’ancien Rémois. Le dernier cité a déjà accéléré sur son mercato avec les arrivées d’Alejandro Grimaldo (Benfica) et de Granit Xhaka (Arsenal). Et pour pallier le possible départ de Moussa Diaby, le Bayer regarde du côté de la France avec les pistes Hugo Ekitike et Romain Faivre. Mais « pour l’instant, Leverkusen ni aucun autre club, n’a formulé d’offre concrète au PSG ni à Hugo Ekitike qui devra nécessairement faire un point sur son futur en fin de saison », conclut Goal.