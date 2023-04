Le PSG devrait être très actif sur le prochain mercato au cours de l’été 2023 afin de se renforcer et corriger le tir. Pour cela, Luis Campos et ses équipes travaillent sur différents dossiers dont celui de Moussa Diaby. Quatre ans après son départ pour le Bayer Lerverkusen, le titi parisien pourrait revenir au Paris Saint-Germain.

C’est en juillet 2019 que Moussa Diaby prend son envol en quittant son club formateur pour rejoindre la Bundesliga et plus précisément le Bayer Leverkusen. L’opération se fait aux alentours des 15 millions d’euros. Quatre ans plus tard, le titi parisien s’est aguerri et compte avec le club allemand 161 matchs toutes compétitions confondues pour 48 buts et 46 passes décisives. Au plus haut niveau, Moussa Diaby a disputé 8 rencontres de Ligue des Champions et 24 en Europa League. Devenu international français le 1er septembre 2021, il a honoré pas moins de 9 sélections sous les ordres de Didier Deschamps. Une progression qui emmène le Paris Saint-Germain à se positionner afin de rapatrier le joueur qu’il a formé. Luis Campos serait personnellement enthousiaste à l’idée de renforcer son attaque avec le natif de Paris.

🚨🚨 | Le PSG passe à l'action pour Moussa Diaby !



Des premières discussions sont en cours entre le PSG et l'entourage du joueur



📲 @Santi_J_FM pic.twitter.com/rlDFy4dDqc — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 13, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Cependant aujourd’hui, nos confrères de Foot Mercato avancent une réelle avancée des dirigeants du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait passé à l’action et les discussions seraient entamées « entre le PSG et l’entourage du joueur pour évaluer la faisabilité du dossier« . A 23 ans, Moussa Diaby est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayer Leverkusen, et évalué à 50 millions d’euros par le site Transfermarkt. Outre ce passage à l’action, nos confères de Foot Mercato évoquent les noms de Kephren et Marcus Thuram, Jean-Clair Todibo ou encore Manu Koné comme cibles du PSG.