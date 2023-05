À l’occasion de la 36e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre du côté de l’Abbé Deschamps. Et les premières tendances concernant la composition rouge et bleu nous parviennent ce jour.

Si tout se goupille bien, c’est-à-dire si le RC Lens ne l’emporte pas face au FC Lorient un peu plus tôt dans la journée, le PSG pourrait être sacré champion de France ce dimanche soir du côté de Auxerre (21h00, 36e journée de Ligue 1). Un onzième titre qui ferait du club parisien l’équipe la plus titrée au sein de l’élite hexagonale. Pour cela, il faudra encore que Marquinhos, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028, et ses partenaires fassent le travail devant le promu auxerrois.

❗️Avec la suspension d’Achraf Hakimi, Warren Zaire-Emery devrait être titularisé sur le couloir droit contre l’AJA 🌟🇫🇷



Le XI probable selon @RMCsport :

Donnarumma – Danilo, Ramos, Marquinhos – Bernat, Vitinha (ou Verratti), Fabian Ruiz, Zaire Emery – Mbappé, Ekitike, Messi pic.twitter.com/j3L8dprh4Z — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 19, 2023

Du classique pour le PSG face à Auxerre

Et pour se faire, Christophe Galtier devrait aligner un onze somme toute assez classique étant donné ses forces en présence. RMC nous partage, en ce sens, la composition probable rouge et bleu pour cette échéance. Dans un système en 3-4-3, Gianluigi Donnarumma gardera, bien évidemment, la cage. Devant lui, le PSG devrait repartir avec un trio défensif Danilo, Marquinhos et Sergio Ramos. Suspendu après son nouveau carton rouge face à Ajaccio, Achraf Hakimi devrait être suppléé par Warren Zaïre-Emery en tant que piston droit. Son penchant à gauche sera Juan Bernat. Marco Verratti incertain, Vitinha pourrait former le duo de l’entrejeu aux côtés de Fabian Ruiz. Enfin, Lionel Messi évoluerait derrière Hugo Ekitike et Kylian Mbappé. On reprend les mêmes, ou presque, et on recommence.

Le XI probable du PSG face à Auxerre selon RMC : Donnarumma – Danilo, Ramos, Marquinhos – Zaïre-Emery, Vitinha (ou Verratti), Ruiz, Bernat – Messi – Mbappé, Ekitike