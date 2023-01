Ruiz : « Tout le monde sait de quoi est capable Lionel Messi »

Le PSG s’est imposé ce soir contre Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 (2-0). Une victoire qui lui permet de prendre six points d’avance sur Lens, accroché contre Strasbourg ce soir (2-2). Titulaire dans le milieu de terrain, Fabian Ruiz a livré une prestation moyenne. Au micro de Canal Plus Sport 360, l’Espagnol est revenu sur ce succès précieux pour les Rouge & Bleu.

« On savait que cela allait être un match difficile même s’ils sont derniers au classement. On savait qu’il avait une bonne équipe qui jouait bien au foot et que l’on allait pas se procurer beaucoup d’occasions parce qu’ils ferment bien le jeu. C’est très important cette victoire, en plus il y a le match nul de Lens qui nous donne une marge supplémentaire même si on doit se concentrer sur nous. L’équipe a eu des problèmes en deuxième mi-temps ? On savait que c’était une grande équipe qui joue bien au ballon avec des joueurs rapides. Ils ont pris plus de risques, on a souffert en deuxième mi-temps mais le plus important c’est d’avoir gagné, d’avoir pris les trois points qui sont importants. On doit continuer à grandir, dimanche on a un match difficile à préparer.«

« Sur le terrain, c’est un privilège de jouer avec lui »

Fabian Ruiz qui a également encensé son coéquipier au PSG, Lionel Messi, buteur ce soir. Messi ? Tout le monde sait de quoi est capable Lionel Messi. Il a marqué, on est très content pour lui. On est très content qu’il soit champion du monde, il le méritait. Maintenant, il faut profiter de lui. Sur le terrain, c’est un privilège de jouer avec lui, de le voir tous les jours. Je crois que toute l’équipe et tous les supporters sont content pour lui. »