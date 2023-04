L’anecdote de Cabaye sur Ibrahimovic avant une demie de Coupe de France

Zlatan Ibrahimovic a joué pendant quatre ans au PSG (2012-2016). Il a enchanté les supporters parisiens durant ces années et malgré son côté « arrogant » il a été aimé du public parisien. Coéquipier du Suédois pendant un an, Yohan Cabaye est revenu sur une anecdote qui prouve que l’actuel joueur de l’AC Milan est sûr de lui.

Zlatan Ibrahimovic est une légende du PSG. L’attaquant suédois, qui a passé quatre ans dans la capitale française (180 matches, 156 buts, 53 passes décisives), a même été le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu pendant quelques années. L’attaquant (41 ans) est connu par son caractère sur le terrain mais également par sa personnalité. Sûr de lui, il pouvait passer pour une personne arrogante chez les personnes qui ne l’aimaient pas où qui ne se fixaient que sur ses déclarations. Yohan Cabaye, l’actuel directeur adjoint du football à la formation du PSG, a joué un an avec l’international suédois. Et il s’est rappelé d’une anecdote sur la confiance qu’avait en lui l’actuel joueur de l’AC Milan.

« Il s’impose une grande exigence envers lui-même »

« À Paris, la veille de la demi-finale de Coupe de France contre Saint-Étienne (en 2015, ndlr), j’arrive sur le terrain d’entraînement en même temps qu’Ibra. Il me dit : « Salut Yo, ça va ? » Je lui réponds naturellement : « Oui, et toi ? » Il me balance alors : « Moi, je vais très bien. Je sais que demain je vais mettre trois buts et on va aller en finale. » Le lendemain, il a mis trois buts et on est allé en finale (le PSG s’était imposé 4-1), se remémore Cabaye pour l’Equipe avant de parler de son expérience en tant que coéquipier d’Ibra. « Il s’impose une grande exigence envers lui-même et il attend que les autres le soient tout autant envers eux-mêmes. Le problème, c’est que lui voit des choses qu’il aimerait que les autres voient aussi. Parfois, les autres joueurs ont plus de mal à voir ces choses-là. C’est ce qui peut donner un peu d’intimidation. Mais, entre nous deux, cela s’est toujours bien passé. J’avais un avantage, c’est que je parle couramment anglais. Donc on parlait souvent ensemble. Et on habitait dans le même immeuble, dans le XVIe arrondissement.«

L’Equipe qui évoque le rôle de Yohan Cabaye au sein de la formation du PSG. L’ancien milieu de terrain définit la stratégie du club sur les effectifs, gère les relations avec les parents et les agents, met en place une méthodologie d’entraînement et discute au quotidien avec les joueurs. Le quotidien sportif indique aussi « qu’il a été un interlocuteur important avant la signature des contrats pro de Zaïre-Emery, Kari, Lemina ou Housni, par exemple. » Déjà titulaire du diplôme d’entraîneur Youth Elite, il obtiendra cet été le diplôme du manager général du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges. « Cela pourrait lui permettre d’assouvir son ambition : devenir directeur sportif d’un club pro, sa prochaine étape dans sa nouvelle carrière« , conclut le quotidien sportif.