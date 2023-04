PSG / Lorient : Annoncez votre pronostic

Ce dimanche après-midi, le PSG accueille le FC Lorient à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Bien parti pour remporter son 11e titre de champion de France, le PSG peut faire un pas supplémentaire vers cet objectif.

À six journées de la fin, le PSG est en très bonne posture pour remporter un nouveau titre de champion de France, le 11e de son histoire. Pour cela, les Rouge & Bleu devront bien négocier les dernières rencontres dans le sprint final à commencer par la réception du FC Lorient ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Pour ce match, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe presque au complet où seuls les habituels absents Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Neymar Jr manqueront à l’appel. À moins de deux heures de la rencontre, comment sentez-vous ce match ? Annoncez votre pronostic dans les commentaires.

La semaine passée, le PSG s’était imposé sur la pelouse de la lanterne rouge, l’Angers SCO, sur le score de 1-2. Un résultat annoncé ici par Gerarjunho et Paris75. Félicitations à eux !