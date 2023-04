Vers un changement de système pour le PSG face au FC Lorient

Le PSG affronte le FC Lorient dans quelques heures, coup d’envoi prévu à 17h05. Et pour ce match comptant pour la 33e journée de Ligue 1 Christophe Galtier devrait faire évoluer son système tactique.

Après sa victoire sur la pelouse du SCO d’Angers lors de la journée précédente (1-2), le PSG retrouve le Parc des Princes ce dimanche à l’occasion de la 33e journée de l’élite hexagonale. Bien campés à leur place de leader, Kylian Mbappé et ses partenaires pourraient se rapprocher encore plus du sacre, le onzième de l’Histoire rouge et bleu, en cas de succès ce jour. Quelques changements seraient d’ailleurs à prévoir tactiquement parlant du côté de Christophe Galtier lors de cette échéance avec un système en 4-4-2 dans les tuyaux.

Soler et Bernat titulaires

Cela fait plusieurs rencontres que le PSG évolue avec un système en 3-5-2. Ce qui ne devrait pas être le cas dans quelques heures. Car oui, RMC nous informe que Christophe Galtier devrait orchestrer son équipe en 4-4-2 ce dimanche face aux Merlus. Selon cette source, le milieu devrait être composé de Danilo, Marco Verratti, Vitinha et Carlos Soler. Le choix de renforcer l’entrejeu avec, possiblement, une pointe haute en soutien de Kylian Mbappé et Lionel Messi aurait donc été fait par le technicien parisien. Pour le reste, le XI rouge et bleu serait celui attendu avec une arrière-garde constituée, de gauche à droite, de Juan Bernat, Nuno Mendes étant trop juste, Marquinhos, Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Gianluigi Donnarumma gardera, bien évidemment, la cage.

Le XI du PSG face à Lorient selon RMC

Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat – Danilo, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé