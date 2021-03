Plusieurs dizaines de joueurs du PSG sont concernés par la trêve internationale, les séances d’entraînements sont donc moins fournies en termes de joueurs – même si les Sud-Américains n’ont pas été sélectionnés. Pour étoffer l’effectif, Mauricio Pochettino a fait appel à certains jeunes du centre de formation. La semaine dernière, Thierno Baldé , Sekou Yansané, Daniel Labila, Ismaël Gharbi, Nathan Bitumazala et Samuel Noireau-Dauriat s’étaient entraînés avec Neymar et compagnie. Ce mardi, c’était El Chadaille Bitshiabu et Abdoulaye Kamara qui étaient présents sur la pelouse du Camp des Loges avec les pros comme le rapporte le Parisien. Selon des sources, Ander Herrera “a tout de suite pris les choses en main pour les mettre à l’aise. […]Il n’a pas hésité à leur parler, à leur demander comment ils se sentaient et à quel poste ils jouaient.” De son côté, Mauricio Pochettino est resté en retrait.