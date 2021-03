Leonardo répond à Aulas sur le report d’OL / PSG

En raison de six cas de Covid-19 dans l’effectif de Lyon, le match retour des quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League entre l’OL et le PSG – qui devait se jouer demain après-midi (18h30) – a été reporté à une date ultérieure. Invité à évoquer le report du match dans le cadre de la conférence de presse de prolongation de contrat de Marcelo, Jean-Michel Aulas avait expliqué qu’Amel Majri “est devenue positive après ce match (contre le PSG, ndlr). On ne sait pas si cela a participé, mais cela s’est produit après le match. L’effectif a été touché après le match contre Paris.” Une déclaration à laquelle a tenu à répondre Leonardo, directeur sportif de la section féminine du PSG. “Je ne sais pas si le président Aulas a sous-entendu ou possiblement soulevé l’idée que les joueuses de l’OL puissent avoir été contaminées par la Covid durant notre match de Ligue des champions. Je n’ai pas trop saisi ses propos, lance Leonardo pour RMC. Pour autant, afin d’éviter toute incompréhension, je tenais juste à signaler que notre protocole sanitaire est à la pointe. Je rappelle que nous faisons des tests quasi quotidiens pour l’ensemble de notre effectif. Enfin, je tenais à dire que toutes nos joueuses ont été testées ce lundi et sont négatives ce mardi.“

Durant sa conférence de presse, Jean-Michel Aulas a également proposé une date pour ce quart de finale retour. “On discute pour que le match soit reprogrammé le plus vite possible, on espère que cela puisse être au moment où on devait jouer contre Le Havre en D1 (17 avril, ndlr). En tout cas, il faut que le 20 avril on ait fait le match du Havre et le retour pour la Coupe d’Europe.“