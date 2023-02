Le PSG a réussi à s’imposer contre Toulouse ce samedi après-midi après avoir été mené au score (2-1). Les Parisiens se sont offert une deuxième victoire en deux matches et met la pression sur Marseille et Lens. Entré en jeu très tôt dans le match pour remplacer Renato Sanches, blessé, El Chadaille Bitshiabu a souligné l’état d’esprit de son équipe.

« Oui, ce n’était pas une victoire facile. Dans le football, il y a différentes manières de gagner. Aujourd’hui, on a gagné avec l’état d’esprit je pense. On avait un vrai groupe. On a su gagner ce match avec la force. On a une grosse force collective et aujourd’hui ça s’est vu, souligne le titi du PSG pour Prime Video. On n’avait pas Neymar et Kylian mais malgré ça, on a réussi à gagner. Quand ils seront là, on gagnera aussi. Je suis sûr que l’on va gagner beaucoup de match.«