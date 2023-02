Marquinhos se dit plus à l’aise dans une défense à quatre

Après avoir été mené au score, le PSG a réussi à s’imposer contre Toulouse (2-1) grâce à deux magnifiques buts d’Achraf Hakimi et Lionel Messi. Avec ce succès dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu prennent provisoirement huit et neuf points d’avance sur Marseille et Lens. À l’issue de la rencontre, Marquinhos a retenu la belle mentalité de son équipe.

« Il y a toujours des choses à retenir dans des matches comme ça. On a commencé avec Toulouse qui mène, il fallait courir derrière le score. L’état d’esprit, il était bon même si ce n’était pas le meilleur match. On retient cet état d’esprit qui faut aller chercher le résultat jusqu’à la fin. Les difficultés dans le jeu ? Je pense qu’après la Coupe du monde, on commence à rentrer dans l’ordre, à retrouver les automatismes, assure le numéro 5 du PSG pour Prime Video. Il nous fallait un peu de temps. Je pense que de plus en plus, on commence à revenir dans notre meilleur forme. C’est dommage qu’il ait toujours quelques joueurs blessés. Ça coute encore un peu. Mais, il faut savoir aussi que dans la difficulté, les mauvais moments, il faut toujours prendre des points, surtout à la maison. Il faut prendre les trois points et continuer à aller vers l’avant parce que en fin de saison, on ne va pas se souvenir de tous les détails de tous les matches. L’objectif, ce sont les points, les victoires et être champion à la fin.

« Il va falloir faire sans eux »

Le capitaine du PSG qui a ensuite évoqué les nombreuses blessures au sein du club de la capitale ainsi que sa préférence pour le système de jeu.

« Les blessures m’inquiètent ? Ce n’est pas une question d’inquiétude mais c’est dommage parce que l’on voulait avoir tous les joueurs de l’effectif et surtout les cadres de l’équipe. Mais comme on dit toujours, il va falloir sans eux. Il faudra être costaud et les joueurs qui seront sur le terrain devront donner le maximum pour avoir un bon résultat. Le meilleur système de jeu ? Je ne sais pas dans quel système l’équipe est plus performante parce qu’on a testé tous les systèmes et que cela a marché plusieurs fois et d’autres fois moins bien. Je pense que chaque match a son histoire. Moi, personnellement, j’ai souvent joué à quatre, je suis plus habitué, plus à l’aise. Mais, s’il faut jouer dans une défense à trois je vais faire de mon mieux. Avec l’expérience, on voit qu’il faut être intelligent pour savoir s’adapter, trouver les espaces, savoir bloquer l’adversaire le mieux possible. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un match.«