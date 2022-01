Ce dimanche 30 janvier était une nouvelle fois le jour des joueurs du PSG à la Coupe d’Afrique des Nations. À 16h00, le Maroc affrontait l’Egypte dans le choc des quarts de finale de la CAN. Plus tard dans la soirée (20h00), le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye affrontera la Guinée Équatoriale.

Pour ce choc, Vahid Halilhodžić a sans surprise titularisé, Achraf Hakimi dans son 4-4-2. Le latéral droit du PSG réalise une très belle CAN et reste sur deux coups francs magnifiques en deux matches. Cette rencontre a commencé à merveille pour les « Lions de l’Atlas » avec un but très rapide de Sofiane Boufal sur penalty. Celui-ci a été obtenu par le latéral droit du PSG, qui a effectué une grosse accélération sur 73 mètres, en ayant éliminé 4 joueurs et a été fauché dans la surface de réparation. Et puis… c’est tout dans cette première période. En deuxième mi-temps, les changements tactiques de Carlos Queiroz ont eu un effet quasi-immédiat puisque l’Egypte égalisera grâce à l’inévitable Mohammed Salah (53e). 1-1 à la fin du temps réglementaire, direction les prolongations et les Pharaons vont prendre l’avantage grâce à Hassan Trezeguet qui profite d’un travail exceptionnel de Mo Salah (100e).

L’Egypte se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations et affrontera le Cameroun. Pour le Maroc c’est une véritable déception, et concernant Achraf Hakimi, il sera bientôt de retour dans la capitale française.