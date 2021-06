Emmanuel Macron a rendu visite aux joueurs de l’Equipe de France à la veille du début de l’Euro 2020. Dernièrement, le président de la République avait défrayé la chronique en expliquant – dans une vidéo des youtubeurs stars Mc Fly et Carlito – qu’il s’occupait informellement de la carrière de Kylian Mbappé et que ce dernier allait quitter le PSG cet été pour rejoindre Marseille. Une anecdote/information rapidement démentie par le numéro 7 parisien dans cette même vidéo. Présent à Clairefontaine ce jeudi, Emmanuel Macron a salué tous les Bleus et au moment de saluer l’attaquant parisien, il a tenu à lui adresser des excuses comme un clin d’œil. “Bon, et pardon pour le transfert.” Ce à quoi a répondu Mbappé : “Non, ça va, ça passe…”, avant que le président ne termine par “vous avez bien défendu les couleurs, donc c’est passé avec tout le monde.” En outre, Emmanuel Macron a également tenu à remercier Kylian Mbappé au sujet de son action pour la vaccination contre le Covid-19.