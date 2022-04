Mauricio Pochettino a rejoint le PSG en janvier 2021. L’entraîneur argentin – encore sous contrat jusqu’en juin 2023 – n’a jamais réussi à mettre en place un plan de jeu clair et un jeu alléchant, comme il l’avait assuré à son arrivée. En un an et demi, il a perdu la Ligue 1, le Trophée des Champions et la Coupe de France. Selon les dernières indiscrétions, il ne devrait pas rester sur le banc Rouge & Bleu la saison prochaine.

Selon la version britannique de The Athletic, Mauricio Pochettino aurait encore du soutien en interne au PSG. Interrogée par le média anglais, une source haut placée du PSG explique « quand les joueurs perdent, c’est toujours la faute du président et de l’entraîneur. Pochettino est un gars fantastique qui y met tout son cœur. » Des paroles qui pourraient permettre à l’ancien défenseur central de rester à Paris ? Les prochaines semaines apporteront des réponses dans ce dossier.