Javier Pastore a été le premier gros achat de QSI au PSG à l’été 2011. El Flaco a passé sept ans au PSG (2011-2018, 214 matches, 33 buts). Actuellement à Elche, l’international argentin suit toujours l’actualité de son ancien club. Dimanche, c’est classico. Lors de son passage à Paris, il en a joué 11. Pour Le Parisien, Pastore est revenu sur ce match particulier. « Dès mon arrivée, j’ai senti que c’était un match particulier. Toute la semaine les supporters te faisaient sentir cette bonne pression de le gagner. L’ambiance dans les stades était top, similaire à ce que l’on peut connaître en Italie ou en Argentine. Ces clasicos ont toujours été jolis à jouer.«

Javier Pastore, qui n’a jamais marqué contre Marseille, a dévoilé son meilleur PSG / OM lors de ses sept ans à Paris.

« Je dirais la victoire 5-1 en février 2017 au Vélodrome, on avait fait tout ce qu’on voulait. Il était spécial pour moi car je ne devais pas jouer, Draxler devait être titulaire. Finalement, il a eu de la fièvre dans la nuit et j’ai commencé la rencontre alors que je ne m’étais pas entraîné de la semaine avec l’équipe. Je revenais de blessure, mais je voulais être de ce match ! Je ne joue que 55 minutes, mais je donne une super passe décisive à Cavani pour le deuxième but. Je suis sorti de ce classico vraiment heureux. Le but le plus joli ? Peut-être celui de Blaise (Matuidi) à Marseille en 2015. Du moment où il a tiré jusqu’à aujourd’hui, on le chambre car il a marqué du pied droit !«

L’ancien romain conclut en dévoilant son pronostic pour le match de dimanche soir (20h45, Prime Video).

« J’espère que Paris va gagner ! Ça va être un bon match, les deux équipes sont en bonnes conditions. Je regarde pas mal de matchs de l’OM cette année car il y a Pau Lopez et Cengiz Ünder, avec qui j’ai joué à l’AS Roma et qui sont des amis. Ils ont une belle équipe. Mais j’espère que Paris va faire le boulot et que les trois de devant vont marquer un but chacun. Ils ont bien joué contre Lorient et Clermont et c’est bien d’avoir un match face à Marseille pour montrer que Mbappé, Neymar et Messi savent évoluer ensemble. »