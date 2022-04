Il ne reste plus que sept petites rencontres au PSG avant de conclure son exercice 2021-2022. Un exercice qui devrait, selon toutes vraisemblances, voir Kylian Mbappé et ses coéquipiers être sacrés champion de France pour la dixième fois de l’Histoire rouge et bleu. Mais avant cela, quelques échéances attendent encore les hommes de Mauricio Pochettino.

La principale d’entre elles est d’ores et déjà en vue puisqu’il s’agit du Classique face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Une partie qui verra Mauricio Pochettino se passer de quelques éléments, tels que Leandro Paredes ou Abdou Diallo. De l’autre côté en revanche, le technicien argentin devrait pouvoir s’appuyer sur deux retours. En effet, les Parisiens ont repris le chemin de l’entraînement ce mardi et on a pu voir Angel Di Maria, touché aux ischios-jambiers depuis près d’un mois maintenant, faire son retour à la séance collective avec ses partenaires. Le gaucher devrait donc pouvoir prétendre à une place dans le groupe rouge et bleu pour la réception du rival phocéen. Absent lors du succès fleuve sur la pelouse de Clermont ce samedi (6-1) après que sa femme ait accouché, Marquinhos était, lui aussi, bien présent comme prévu.

Pour leur part, Keylor Navas et Ander Herrera devraient être trop justes pour figurer dans le groupe concocté par Mauricio Pochettino face à l’OM. Les deux hommes devant reprendre l’entraînement en fin de semaine, le timing parait un peu serré, nous expose Le Parisien sur son site internet.