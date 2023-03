Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar Jr n’est pas épargné par les blessures à la cheville. Et pour réduire les risques de rechute à l’avenir, le Brésilien a décidé de se faire opérer. Mais il devra se montrer patient avant un retour à la compétition.

Touché à la cheville droite et sorti sur civière le 19 février dernier lors de la victoire du PSG face au LOSC (4-3), Neymar Jr manquera entre trois et quatre mois de compétition et doit donc mettre un terme à sa saison 2022-2023. Opéré avec succès ce vendredi à l’hôpital ASPETAR de Doha, le joueur de 31 ans doit désormais respecter un protocole de repos et de soins. Et comme le rapporte, RMC Sport, le numéro 10 des Rouge & Bleu doit rester deux jours à Doha puis entreprendre une physiothérapie.

Moins de risque de blessures après l’opération

Dans des propos accordés à l’AFP, et rapportés par RMC Sport, le directeur médical de la clinique – Hakim Chalabi – a apporté quelques détails après cette intervention chirurgicale : « Il va très bien et il est heureux. Il n’a pas très mal et les chirurgiens qui l’ont opéré sont très contents. Nous évaluerons plus tard le moment de son retour sur le terrain. Pour l’instant, il est un peu tôt pour en parler. Il va devoir se déplacer en béquilles pendant quelques jours, mais il devrait ensuite pouvoir reprendre la musculation. » S’il est encore trop tôt pour se prononcer sur le retour de l’international brésilien sur les terrains, cette opération devrait lui permettre de connaître moins de blessure à l’avenir. Comme le précise Hakim Chalabi, l’ancien Barcelonais devrait retrouver son « niveau normal mais avec moins de risques de blessures. » Désormais, reste à connaître l’avenir de Neymar Jr, sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG.