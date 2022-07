[MAJ] Neymar est désormais lié au PSG jusqu’en 2027

Beaucoup de spéculations pullulent autour de l’avenir de Neymar depuis les déclarations de son président dans les colonnes du Parisien. Nasser Al-Khelaïfi avait affirmé ne plus vouloir de « bling-bling« , des propos par lesquels la star brésilienne s’était senti visé, et auraient engendré des envies de départ du côté du clan du joueur. Cependant, la réalité contractuelle est tout autre. En effet, celui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2026 au printemps 2021, bénéficiait d’une option lui permettant de rempiler automatiquement jusqu’en 2027. Une option activé aujourd’hui, en ce 1er juillet. Neymar a donc l’occasion de poursuivre son aventure jusqu’en 2027. Le numéro 10 brésilien peut donc écrire une histoire d’au moins une décennie avec le Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, l’entourage du joueur se dit convaincu qu’il « réalisera l’une des plus belle saison de sa carrière« .

Toujours en privé, Neymar se dit prêt à relever tous les défis sur son chemin, avec la sélection brésilienne, et le PSG.

[MAJ 19h30] De son côté, Le Parisien confirme que Neymar a activé sa clause lui permettant de prolonger automatiquement son contrat d’une année supplémentaire. Ainsi, le numéro 10 des Rouge & Bleu est désormais lié aux champions de France pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027. « Une extension qu’il était le seul à pouvoir décider, le club n’ayant aucun pouvoir sur cette option négociée au moment de sa prolongation de trois ans l’an dernier », rappelle LP. Cependant, cette extension de contrat ne lui garantit pas un avenir certain au PSG lors de ce mercato estival. Même s’il n’a pas demandé à partir pour le moment, l’international brésilien « ne se sent plus autant à l’aise au PSG », notamment après la récente sortie du président, Nasser al-Khelaïfi. Et afin de mettre fin au « bling-bling » et lancer une nouvelle ère, le board parisien serait ouvert à un départ du joueur de 30 ans.