Le jour d’après… Le PSG sort d’une terrible désillusion ce mercredi soir à l’occasion des huitièmes de finale retours de la Ligue des Champions.

Même si la mission paraissait ardue du fait du revers du match aller (0-1), on espérait toutefois que les Parisiens sortent une prestation de haute volée pour tenter d’arracher une précieuse qualification en quarts de finale. Finalement, cela s’est déroulé de façon assez attendue et les Bavarois se sont imposés sur le score de 2-0. Seule la Ligue 1 rythmera donc désormais la fin de saison des hommes de Christophe Galtier.

Et les Rouge et Bleu reprennent directement du service ce samedi soir avec un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, premier non-relégable au sein de l’élite hexagonale. Ces derniers essayeront forcément de jouer sur la corde sensible en profitant d’une possible démobilisation des troupes franciliennes.

Le pronostic de la rédac’

Le club de la capitale n’a pas le choix, il faut poursuivre la marche en avant. Un autre résultat qu’une victoire pourrait grandement handicaper les Parisiens dans leur quête d’un onzième titre de champion de France. Sur le papier, le PSG est, bien évidemment, largement favori. Néanmoins, on le sait, après un tel échec, on peut s’attendre à tout avec cette équipe. On restera cependant pragmatique et, au sein de la rédac’, on préférera miser sur une victoire du club de la capitale. Reste à trouver de quoi faire légèrement grimper cette cote initiale.

Le but de Lionel Messi

Il a affiché un visage timoré face au Bayern Munich ce mercredi, et c’est peu de le dire, mais Lionel Messi se trouve dans une très bonne passe en Ligue 1. L’attaquant argentin a ainsi scoré un but à chacune de ses cinq dernières apparitions en championnat. Ce soir, on l’imagine bien tenter la passe de six et la cote se prête assez bien à cette tentative.

Et vous, partagez vos pronostics dans l’espace commentaire.

Aucun CSiens n’avait su pronostiquer le bon résultat ici contre le Bayern Munich, dommage !