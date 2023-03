Brest – PSG : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG affronte le Stade Brestois 29 – au Stade Francis Le Blé – à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé d’aligner une équipe compétitive.

Seulement trois jours après son élimination en Ligue des champions, le PSG retrouve déjà la compétition avec un déplacement dans le Finistère pour affronter le Stade Brestois 29, qui lutte pour son maintien dans l’élite française. Malgré la nouvelle déception en Europe, les Rouge & Bleu ne devront pas laisser échapper de points dans la course au titre. Et avec les absences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi en défense, Christophe Galtier a décidé de repasser à une défense à quatre

Pembélé, Zaïre-Emery et Soler titulaires, Vitinha sur le banc

Sans surprise, Gigio Donnarumma débute dans les buts. De leur côté, Danilo Pereira et Sergio Ramos enchaînent en défense. Les couloirs défensifs sont occupés par Timothée Pembélé et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Marco Verratti, Zaïre-Emery et Fabian Ruiz sont alignés. De son côté, Carlos Soler est titulaire et pourrait évoluer un cran plus haut, juste en dessous du duo d’attaque Lionel Messi – Kylian Mbappé. Le Français portera le brassard de capitaine

La feuille de match de Brest / PSG

27e journée de Ligue 1 – Stade : Francis Le Blé – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Mathieu Grosbost et Julien Aube – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Hamid Guenaoui et Ruddy Buquet

Le XI du Stade Brestois : Bizot – Fadiga, Darit, Duverne, Brassier – Lees-Melou (c) – Honorat, Magnetti, Belkebla, Del Castillo, Mounié Banc : Blazquez, Chardonnet, Herelle, Locko, Dembélé, Lemarchal, Elis Martinez, Le Douaron, Arconte

Le XI du PSG : Donnarumma – Pembélé, Danilo, Ramos, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Verratti, Ruiz – Soler – Messi, Mbappé (c) Banc : Rico, Letellier, Bernat, Bitshiabu, Vitinha, Sanches, Gharbi, Ekitike

: Donnarumma – Pembélé, Danilo, Ramos, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Verratti, Ruiz – Soler – Messi, Mbappé (c)