Encore un doute sur la présence de Verratti pour PSG / Lens ?

Samedi soir (21 heures, Canal Plus Spot 360, Canal Plus Foot), le PSG joue le match le plus important de la saison face à Lens. En cas de victoire, il prendrait neuf points d’avance sur son dauphin et une belle option pour le titre de champion de France. Une rencontre que n’est pas encore sûr de disputer Marco Verratti.

Touché derrière le genou lors du match contre Lyon le 2 avril dernier (0-1), Marco Verratti avait dû déclarer forfait pour la rencontre du PSG sur la pelouse de Nice le week-end dernier (0-2). Le milieu de terrain, qui a été victime d’une lésion musculaire aux ischio-jambiers droits, a repris partiellement l’entraînement hier rapporte le Parisien et l’Equipe. Le Petit Hibou a pris part à quelques exercices sur le terrain, sans pour autant participer à l’ensemble de la séance collective. Il n’est donc pas encore certains de postuler à une place dans le groupe de Christophe Galtier pour ce match ultra important contre les Lensois avancent les deux quotidiens. « Il doit reprendre normalement, sauf contre-ordre, ce vendredi, pour effectuer un dernier test« , explique l’Equipe.

Timothée Pembélé absent de l’entraînement

Les deux quotidiens indiquent qu’outre les blessés de longue date (Neymar, Presnel Kimpembe, Mukiele, Renato Sanches), le coach du PSG a pu compter sur un groupe au complet. « Les autres joueurs, même ceux qui avaient suivi un programme personnel mardi comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Vitinha, ont participé à l’entraînement« , précise l’Equipe alors que Le Parisien note le retour à l’entraînement collectif de Juan Bernat, absent face à Nice en raison d’une contusion de la cheville droite. Timothée Pembélé est lui resté en salle par simple précaution assure le quotidien francilien. De son côté, l’Equipe propose même une équipe probable.

Le XI probable du PSG face à Lens selon l’Equipe : Donnarumma – Marquinhos (cap), Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti (ou Zaïre-Emery), Ruiz (ou Soler), Nuno Mendes – Messi, Mbappé.