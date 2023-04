Hier soir, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Cesson-Rennes dans le cadre de la 24e journée de Liqui Moly Starligue. Les Parisiens se sont imposés et mettent la pression sur Montpellier.

Dans cette rencontre contre le septième du championnat, le PSG Handball débute bien et prend rapidement les devants (0-2, 4e). Les Parisiens vont bien gérer la première mi-temps avec une avance qui reste stable à trois buts pendant pratiquement tout le premier acte (5-8, 19e, 7-10, 21e) avant que les deux équipes ne rentrent aux vestiaires avec une avance de deux buts pour les Rouge & Bleu (12-14).

Leader avant le match de Montpellier

En seconde période, le PSG va repartir sur sa domination avec une avance qui va rapidement passer à plus quatre (15-19, 36e). Les Parisiens vont tranquillement dominer cette seconde période, ne permettant pas à Cesson-Rennes d’espérer revenir dans la partie. Le score va même monter jusqu’à plus six (20-26, 56e). Le PSG Handball s’impose finalement de six buts (22-28). Un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête de la Liqui Moly Starligue. Montpellier pourra reprendre son bien ce soir avec la réception de Sélestat avant que les deux premiers du championnat se rencontrent la semaine prochaine.