Le Parc des Princes, l’intérêt du PSG, Seko Fofana se confie

Le PSG et Lens s’affrontent samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot) pour le choc de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre, entre le premier et le deuxième, qui s’apparente comme le match du titre, que va disputer Seko Fofana en tant que capitaine lensois. Mais le milieu de terrain aurait pu jouer cette rencontre en tant que joueur des Rouge & Bleu. Il était dans le viseur des dirigeants parisiens l’été dernier mais ces derniers ont estimé que leur homologue nordiste étaient trop gourmands. L’international ivoirien a finalement prolongé avec les Sang & Or jusqu’en juin 2025. Dans une interview accordée au Parisien, il est revenu sur l’été dernier, ses liens avec le PSG…Extrais choisis.

Ses origines parisiennes

« Je suis originaire de la région parisienne, j’ai grandi là-bas, j’étais supporters du PSG quand j’étais gamin. Revenir ici et savoir qu’il y aura toute ma famille, mes amis dans les tribunes, représenter le quartier d’où je viens, ça fait forcément plaisir. »

Le Parc des Princes

« C’est un stade où j’allais quand j’étais petit. Je ne me souviens pas des matches précisément, mais je voyais Lorik Cana, Jérôme Rothen, Amara Diané, Pedro Miguel Pauleta, ça remonte ! Plus tôt, il y eu Ronaldinho. Mais ma première fois, c’était pour le challenge Orange sur la pelouse du Parc ! Ensuite, j’y étais retourné pour un PSG / OM, mais il y avait eu des confrontations entre supporters, et on avait du faire demi-tour avec mon père. C’était chaud, et ça m’avait fait mal de ne pas pouvoir y être. C’est un stade particulier. »

Quand il est sur Paris, les supporters du PSG le reconnaissent ?

« Oui bien sûr ! Ce sont toujours des messages de reconnaissance et d’encouragement. Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région, mais il n’y a aucune déception sur le fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. »

L’intérêt du PSG à son égard

« C’est flatteur, tu es content de voir cette reconnaissance. Les gens m’ont beaucoup interpellé à ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et on ne maîtrise pas tout. Mais aujourd’hui, je suis tranquille avec ça. Je me concentre sur Lens, et le plus important c’est de kiffer. Je me sens aimé, c’est ça qui compte. »

Jouer au PSG, ça vous plairait ?

« Qui ne serait pas flatté de jouer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe ? C’est sûr que cela m’a déjà traversé l’esprit. Le plus important, c’est de bien finir la saison. Ces questions, je les aborderai avec mon agent et le club. Peut-être que je suis encore ici pour longtemps, j’ai prolongé, je suis apaisé et en paix avec ma décision. Je me sens très bien ici. »