Galtier épuisé mentalement par son aventure au PSG

À moins d’un retournement de situation improbable, Christophe Galtier ne sera plus sur le banc du PSG. Et le technicien français ressort épuisé mentalement de son aventure parisienne.

Après seulement une saison au PSG, Christophe Galtier va déjà plier bagage. Malgré un titre de champion de France remporté, les résultats décevants et le niveau de jeu inquiétant de son équipe auront terni sa saison chez les Rouge & Bleu. Et comme annoncé par plusieurs médias, Luis Campos a signifié au coach de 56 ans qu’il ne disputera pas une deuxième saison sur le banc des champions de France. Mais deux semaines après cette annonce, Christophe Galtier est toujours officiellement l’entraîneur du PSG. Et pour cause, comme le rapporte Le Parisien, il n’y a toujours pas d’accord pour une séparation entre les deux parties. « Si les échanges entre les représentants de l’ancien coach de l’OGC Nice et le club parisien sont réguliers concernant la rupture du contrat de Galtier, aucun accord n’a été trouvé à ce jour afin de régler cette situation qui commence à s’éterniser. » Son entourage résume notamment la situation actuelle : « Il n’y a pas de fumée blanche. La situation se réglera quand le PSG l’aura décidé. »

Une année sabbatique pour Christophe Galtier ?

Selon Le Parisien, Christophe Galtier doit partir avec un chèque de 6M€, une somme inférieure à ce qu’il pouvait prétendre, lui qui percevait un salaire brut de 600.000€ par mois. Actuellement en vacances dans le Sud, l’ancien coach de l’OGC Nice suit l’évolution de ce dossier. Il suit également avec attention toutes les rumeurs sur son avenir et notamment celle menant à l’Olympique de Marseille. Mais « sa garde rapprochée explique qu’aucune négociation concrète n’a eu lieu à propos de son avenir sportif. » Ses proches parlent notamment d’un homme épuisé par son aventure parisienne aussi bien sur le plan sportif qu’extra-sportif avec son affaire de racisme lors de son passage chez les Aiglons. « Il est fatigué, vraiment. Regardez son visage lors de son arrivée et regardez son visage maintenant… La saison a été éreintante pour lui », confie un membre de son premier cercle. Alors que la piste menant au Napoli s’est refermée et que son nom est aussi associé à l’Arabie saoudite, Christophe Galtier pourrait ne pas reprendre du service dans l’immédiat. « L’hypothèse d’une année sabbatique n’est pas exclue et reste dans un coin de la tête de l’entraîneur après des derniers mois mouvementés… », conclut LP.