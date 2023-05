Milan Skriniar, très probable première recrue estivale du PSG, s’est fait opérer du dos en fin du mois d’avril. Annoncé comme forfait pour la fin de la saison, il pourrait tout de même jouer un dernier match avec l’Inter Milan.

Depuis l’été dernier, le PSG souhaite recruter Milan Skriniar. Mais lors du mercato estival 2022, les dirigeants parisiens sont tombés sur un os avec leur homologue milanais. Même si l’international slovaque n’avait plus qu’un an de contrat, ils demandaient le prix fort pour laisser filer leur défenseur central. Cela ne s’est finalement pas fait et Skriniar va bien rejoindre le PSG l’été prochain, mais libre de tout contrat. Il s’est mis d’accord avec les Rouge & Bleu depuis plusieurs mois. Mais dans quelle forme arrivera-t-il ? Handicapé par des problèmes de dos depuis de très long mois, il a subi une chirurgie endoscopique de la colonne lombaire à la clinique du sport de Mérignac à la fin du mois d’avril. Une opération nécessaire qui devait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023. Sauf que.

Disponible pour une éventuelle finale de C1 ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, il y a encore une infime chance qu’il dispute un dernier match avec l’Inter Milan avant de rallier le PSG la saison prochaine. En effet, si les Nerazzurri se qualifient pour la finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera le 10 juin, il pourrait y participer. Il reviendrait alors après trois mois d’inactivité. Pour cela, il faudra que l’Inter élimine l’AC Milan en demi-finale de la compétition. Le quotidien sportif italien conclut en indiquant que Milan Skriniar poursuit son parcours de rétablissement post-opératoire à la clinique de Bordeaux avant de retrouver Milan d’ici peu.