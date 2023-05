La question du futur stade du PSG est revenu dans l’actualité ces derniers jours. Le PSG aimerait rester au Parc des Princes mais l’intransigeance de la Mairie de Paris le pousse à étudier d’autres pistes. Il aurait entamé des discussions sur la possibilité de construire un stade à l’hippodrome de Saint-Cloud.

Dans l’optique de passer un nouveau cap dans son investissement au PSG, QSI aimerait devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il voudrait que ce soit l’antre historique des Rouge & Bleu, le Parc des Princes. Mais il tombe sur un os avec la Mairie de Paris, qui ne veut pas entendre parler d’une vente. Dans cette optique, les propriétaires parisiens se penchent sur d’autres alternatives. La première, racheter le Stade de France. À la toute fin du mois d’avril, le PSG a officiellement déposé un dossier de candidature au rachat de l’enceinte de Saint-Denis. Il y a également la possibilité de construire son propre stade à cinq ou 20 kilomètres du Parc des Princes.

Le PSG refroidi par les demandes du propriétaire

Ces dernières semaines, plusieurs sites ont été avancés pour la construction de ce possible nouveau stade pour le PSG, dont l’hippodrome de Saint-Cloud. Selon les informations du Figaro Sport, les dirigeants parisiens auraient récemment établi un contact avec les propriétaires de l’installation hippique, France Galop. « Mais les discussions informelles entre les représentants du PSG et le président Édouard de Rothschild n’ont, pour le moment en tout cas, pas eu de suite. » Le média indique également que le PSG aurait été refroidi par deux conditions posées par le propriétaire. Ce dernier ne serait pas totalement vendeur de la parcelle de terrain ciblée par le PSG et l’entreprise souhaiterait aussi poursuivre les courses de chevaux pendant les potentiels travaux de la zone. Un dossier qui s’annonce donc complexe et qui n’est pas sûr d’aboutir donc. L’histoire du souhait des Rouge & Bleu de devenir propriétaire de leur stade risque que de faire encore beaucoup parler dans les semaines et les mois à venir.