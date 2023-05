Le PSG réalise très certainement la pire saison depuis l’arrivée de QSI. Cet été, il va vouloir se renforcer afin de retrouver son meilleur niveau. Dans cette optique, il aurait érigé quatre postes à renforcer obligatoirement.

Cet été, il risque d’avoir beaucoup de mouvements au sein de l’effectif du PSG. Du côté des départs comme des arrivées. Une recrue est déjà sûre d’arrivée en défense centrale, Milan Skrinar. L’international slovaque s’est déjà mis d’accord depuis plusieurs mois avec les dirigeants parisiens, lui qui arrive en fin de contrat avec l’Inter Milan le 30 juin prochain. Mais lors du mercato estival, le club de la capitale voudrait se renforcer à plusieurs postes.

Le PSG additionne les rendez-vous

Selon les informations du journaliste pour Téléfoot, Saber Desfarges, le PSG aurait établi la liste des profils dont il a besoin la saison prochaine et cela se situe sur quatre postes. Un attaquant de pointe, un second attaquant, un ailier et un milieu de terrain défensif. Les dirigeants parisiens additionneraient déjà les rendez-vous dans cette optique. Saber Desfarges explique que pour le poste d’ailier, le nom de Moussa Diaby est bien dans la short-list. Ce dernier précise que le PSG se penchera sur l’achat d’un défenseur uniquement s’il y a un départ dans le secteur. Enfin, le journaliste explique qu’El Chadaille Bitshiabu, qui est très apprécié au sein du club, dispose d’une offre de prolongation de contrat.