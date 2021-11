Endler : « Cet OL / PSG va être un match spécial pour moi »

Le match entre les Féminines du PSG et celle de Lyon demain soir (21 heures, Canal Plus) sera spécial pour Christiane Endler. La gardienne chilienne (30 ans) a passé quatre ans sous le maillot Rouge & Bleu (2017-2021) et a ponctué son aventure parisienne avec un titre de championne de France. Elle a rejoint les Lyonnaises cet été libre de tout contrat. Présente en conférence de presse, Endler a évoqué ce OL / PSG.

« C’est un match spécial pour moi. J’ai beaucoup de respect pour les PSG et ses joueuses. C’est un match très important pour la suite. Je connais bien mes adversaires, elles me connaissent aussi. Vous pouvez être sûr que le plus important pour elles, c’est le match de dimanche. Ce sont des compétitrices, encore plus quand il s’agit d’affronter Lyon. Elles ne pensent qu’à une chose: gagner le match. Elles sont dans une situation difficile avec ce qu’il se passe. Mais ce sont des professionnelles et elles savent faire la part des choses. Je m’attends à ce qu’elles jouent un gros match.«