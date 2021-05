Endler : “On est très proche d’atteindre notre objectif”

Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus), les Féminines du PSG joueront leur match en retard de la 16e journée de D1 Arkema. Un match qui s’annonce déterminant pour le titre de champion. En effet, les Parisiennes d’Olivier Echouafni affrontent l’OL au Groupama Stadium. Premier avec un point d’avance sur l’ogre lyonnais, le club de la capitale devra éviter la défaite afin d’espérer soulever leur premier titre en D1 Arkema. En fin de contrat et annoncée à l’OL, la gardienne des Rouge et Bleu – Christiane Endler – a évoqué ce choc dans un entretien au site officiel du PSG.

“Je pense que nous savons ce que nous avons à faire pour battre cette équipe. On a réussi à le faire deux fois cette saison (1-0 le 20/11/2020 lors du match aller au Parc des Princes, 2-1 le 18/04/2021 à Décines-Charpieu en quarts de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League), chose que l’on n’était pas parvenu à faire lors des saisons précédentes. Je pense qu’il faudra autant que possible jouer avec beaucoup d’enthousiasme cette finale. On est très proche d’atteindre notre objectif, qui nous a demandé beaucoup après une saison très longue, très difficile, en raison de la pandémie. On veut la terminer de la meilleure manière possible et gagner les deux prochains matches”, a déclaré Christiane Endler avant la rencontre. “Comment aborder la rencontre ? Sans aucun doute, nous devrons toutes être à 100%. Je pense qu’il faudra répéter ce que l’on a fait lors des derniers matches, mettre une pression forte, importante, et chercher à convertir nos occasions rapidement. Ensuite, il faudra voir comment la rencontre évoluera mais nous savons très bien comment jouer. On veut imposer notre style et notre façon de jouer et ne pas laisser les Lyonnaises développer le leur, car elles sont très fortes quand elles ont le ballon. Nous voulons aller chercher un résultat, gagner, c’est ce qui importe !”