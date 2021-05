Echouafni : “Les filles méritent d’être récompensées”

Dimanche soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG jouent leur match en retard de la 16e journée de D1 Arkema. Mais ce n’est pas n’importe quel match puisque les Parisiennes se déplacent à Lyon dans le choc entre les premières et les deuxièmes du championnat. En effet, le PSG compte un point d’avance sur les Lyonnaises. Un affrontement qui dictera le futur champion de D1. Pour PSG TV, Olivier Echouafni a évoqué ce choc.

“Arriver à ce moment de la saison et se dire qu’il y a le titre à aller chercher face à une grande équipe, qui aura à cœur de faire un grand match, est formidable. Les filles ont été très courageuses et je pense qu’elles méritent d’être récompensées. Maintenant, pour qu’elles le soient, il faudra qu’elles mettent tous les ingrédients nécessaires. Cela commence par faire preuve d’une grande solidarité car il y a aura des moments difficiles. Si on le fait, on sera à la hauteur de l’évènement et capable de faire un bon résultat.“

Christiane Endler, annoncé sur le départ vers Lyon, est impatiente de jouer cette rencontre. “Nous sommes très impatientes de disputer cette rencontre importante qui ressemble à une finale. On en a conscience. C’est la première fois que nous arrivons à la fin de la saison avec autant de chances de pouvoir être championnes. Nous sommes donc très heureuses d’en arriver là, et excitées à l’idée de jouer ce match. C’est l’affiche que tout le monde attend. Nous voulons toutes la disputer. On espère la gagner pour ramener le trophée à Paris.”