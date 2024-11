Ce samedi après-midi, le PSG recevait le RC Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG ne s’est imposé que 1-0 malgré de très nombreuses occasions.

Après le faux pas de Monaco contre Angers (0-1) hier soir, le PSG avait l’occasion de prendre six points d’avance en tête de la Ligue 1 ce samedi après-midi contre le RC Lens au Parc des Princes. Dans cette rencontre, le PSG a réussi à rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Comme trop souvent depuis le début de la saison, le club de la capitale s’est procuré de très nombreuses occasions sans pour autant faire trembler les filets une seconde fois. Dans une fin de match où il a arrêté de jouer, alors qu’il était à 10 contre 11, le PSG s’est fait peur, mais s’est finalement logiquement imposé (1-0). Les Parisiens ont bien préparé la réception de l’Atlético de Madrid mercredi soir en Ligue des champions. Au micro de beIN Sports 1, le coach du PSG est revenu sur ce succès important.

Donnarumma

« Blessé ? Non, non, non. Pas de blessure. Je pense que pour le match de ce soir, je me suis dit que les situations ne seraient pas faciles et donc je voulais des joueurs qui soient prêts. »

Satisfait de la prestation de l’équipe ?

« Oui, parce que je savais que cela allait être une rencontre difficile. Lens met énormément de pression et sont très agressifs. Ça rend le match compliqué, difficile, inconfortable. Je crois que l’on s’en est bien sorti, même si on n’a pas matérialisé certaines opportunités. Je pense qu’il a manqué un peu de sérénité, mais je suis très content, ravi de mon équipe. J’aime ce que je vois. Mais là, il y a la Champions League que l’on adore aussi. »

Le rôle d’Hakimi

« On parle de mobilité, d’occuper les espaces en fonction des joueurs. Cela passe par le fait que quand on n’a pas le ballon ou si on l’a, l’adversaire va nous laisser libre ou pas. C’est notre idée de jeu. Quand on a, comme moi en tant qu’entraîneur, cette qualité de joueurs, c’est relativement simple de préparer les matches. J’aime beaucoup mon équipe. Ils ont la bonne attitude. On génère beaucoup d’opportunités de but. On ne marque pas à chaque fois systématiquement, mais cela n’existe pas une équipe comme ça. On joue tout au long du match avec la même énergie. »

Changer de tactique pour Dembélé ?

« Ce que je tente de faire, c’est de changer ma tactique en fonction des joueurs que j’ai. Si j’avais Messi, ça serait totalement différent. Si c’était Kylian, ce serait complètement différent aussi. Cette année, il n’y a pas de Neymar, de Kylian ou de Messi. Mais Dembélé est un joueur très différent, il faut s’adapter. Donc, on cherche les situations dans lesquelles Ousmane, Bradley, les joueurs offensifs soient plus présents. Cette année, je crois que l’on est encore meilleur que l’année dernière parce que c’est encore plus difficile de marquer. C’est le football. »

Satisfait du contre pressing ?

« L’objectif, c’est d’avoir beaucoup plus le ballon que l’équipe adverse. Si on garde la balle, on peut exercer de la pression. C’est quelque chose de vital. Aujourd’hui, il y a eu trop de transitions et ça, ce n’est pas bon. C’est-à-dire que la structure n’est pas bonne pour exercer de la pression. Mais la Ligue des champions se rapproche à grands pas et on a très envie de jouer. »