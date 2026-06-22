Équipe de France : Un nouveau parisien titulaire pour affronter l’Irak ?

Ce lundi soir (23h00, M6), l’équipe de France affronte l’Irak pour son deuxième match dans cette Coupe du monde et on a déjà les premières tendances sur le onze que va aligner Didier Deschamps.

Les Bleus sont de retour ! Après six jours d’attente, l’Équipe de France va disputer sa deuxième rencontre de CDM face à une surprenant équipe d’Irak. Malgré une lourde défaite face à la Norvège (1-4), les Irakiens ont montré de la personnalité dans le jeu et se sont crées de nombreuses situations. Les hommes de Didier Deschamps souhaitent continuer d’assumer leur statut de favori après leur large succès dans le choc du groupe I contre le Sénégal (3-1). On rappelle qu’en cas de succès, les Bleus seraient déjà qualifiés pour les seizièmes de finale de la compétition avant la dernière journée. Et pour cela, Didier Deschamps devrait apporter du changement dans son onze de départ, avec l’idée de faire souffler certains tout en donnant la chance à d’autres de potentiellement s’imposer durablement.

Vers une titularisation de Barcola ?

Selon les dernières tendances, Didier Deschamps devrait effectuer deux ou trois changements par rapport à l’équipe alignée lors de la première journée. Le principal concerne le secteur offensif, où Bradley Barcola devrait être titularisé sur le côté gauche à la place d’un autre joueur du PSG, Désiré Doué. Une modification qui offrirait une première titularisation dans ce Mondial à l’ailier parisien après une entrée convaincante ponctuée par un magnifique but (87e).

Autre changement attendu, Lucas Digne devrait débuter au poste de latéral gauche en lieu et place de Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Manu Koné a également été aperçu aux côtés d’Adrien Rabiot lors des dernières oppositions organisées par le staff tricolore. De plus Aurélien Tchouaméni est resté en soins ce dimanche soir comme nous l’apprend Le Parisien dans son édition du jour. Pour le reste, Didier Deschamps devrait reconduire l’ossature victorieuse face au Sénégal avec Mike Maignan dans les buts, la charnière composée de Dayot Upamecano et William Saliba, ainsi que le trio offensif formé de Michael Olise, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

La composition probable de l’équipe de France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Manu Koné, Rabiot – Ousmane Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé (cap.).