L’Info à la Une : Deschamps défend Dembélé… et en profite pour tacler la presse !

À la veille du deuxième match de l’équipe de France dans cette Coupe du monde face à l’Irak, Ousmane Dembélé s’est retrouvé au cœur des discussions en conférence de presse.

Depuis la victoire des Bleus contre le Sénégal (3-1), les performances d’Ousmane Dembélé avec la sélection suscitent de nombreuses interrogations. Malgré une performance mitigée lors de la première rencontre de ce mondial, Didier Deschamps a tenu à défendre son joueur en conférence de presse. Le sélectionneur n’a pas tardé à afficher son agacement face à ce qu’il semble considérer comme un débat excessif au sujet de l’attaquant du PSG. Interrogé sur l’existence d’un éventuel « sujet Dembélé », Didier Deschamps a répondu avec une pointe d’ironie.

« Il y a un nonos à ronger pour vous ! Vous pouvez changer de sujet quand vous voulez.«

Une réaction qui illustre la position du sélectionneur français, lequel ne semble pas partager les doutes exprimés autour de son joueur. Sans esquiver la question, il a ensuite tenu à replacer la prestation de Dembélé face au Sénégal dans un contexte plus global.

« Il a eu une première période difficile comme l’équipe de France. On a eu du déchet technique. Ousmane n’a personne devant lui en club. Là, c’est différent. Il y a des réflexes naturels, des ajustements à trouver. ‘Ous’ était mieux en seconde période. Cela dépend aussi de ce que propose l’adversaire. »

Deschamps se montre confiant sur la montée en puissance de Dembélé

Au-delà de sa prestation contre le Sénégal, Didier Deschamps a également insisté sur le contexte de la saison vécue par son attaquant. Selon lui, Ousmane Dembélé arrive à cette Coupe du monde sans pépin physique mais après plusieurs mois marqués par un manque de continuité.

« Ousmane est-il fragilisé par ses blessures ? C’est toute la saison mais c’est derrière lui. Il a joué seulement dix matchs titulaires en Ligue 1. Il n’a pas de gêne. Mais il arrive avec une saison sans continuité. Il n’y a pas de retenue. Il doit se libérer un peu plus. Je suis convaincu qu’il va monter en puissance ! »

Le sélectionneur tricolore a conclu son propos sur l’attaquant du PSG en rappelant que son rendement est également lié au fonctionnement collectif des Bleus dans leur ensemble.

« Ousmane dépend aussi des autres. Ce sont des grands joueurs sur la capacité technique et l’intelligence de jeu. Le Sénégal fermait l’axe et nous on était trop dans l’axe. Dès qu’on a pu ouvrir et forcer leurs latéraux à s’écarter, ça a laissé plus d’espaces au coeur du jeu. »

Le joueur va-t-il faire taire les critiques et se montrer décisif ? Réponse dès ce soir contre l’Irak à partir de 23h !