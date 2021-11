Hilton : « On parle beaucoup de Neymar et Mbappé mais Zlatan a été le plus fort »

Après avoir joué 18 saisons en Ligue 1, Vitorino Hilton est devenu consultant pour Amazon Prime où il analyse les matchs du championnat français. Le Brésilien a affronté le PSG à de nombreuses reprises et a un avis bien tranché sur certains de ses anciens adversaires. Dans une interview accordée au site de la Ligue 1 Uber Eats, l’ancien défenseur montpelliérain décrypte le jeu de son compère Marquinhos et revient sur la difficulté de jouer contre Zlatan Ibrahimovic.

« On parle beaucoup des joueurs qui vont très vite comme Neymar et Mbappé, mais pour moi Zlatan a été le plus fort. J’adorais jouer contre lui. J’ai énormément appris dans ces confrontations. Il était très difficile de le prendre au marquage. D’abord à cause de son gabarit hors-norme. Il est grand et costaud, mais il était aussi technique. En plus, c’était un joueur très malin et vicieux pour vous faire sortir de votre match. Avec lui, il fallait toujours garder ses nerfs, car il pouvait vous faire péter un câble. C’était toujours des matchs excitants à jouer. »

« C’est la classe, même s’il a un côté rugueux. C’est un des meilleurs dans le championnat et même en Europe. Ils sont très complémentaires lui et Presnel Kimpembe. Depuis son arrivée au PSG, il a joué à plusieurs postes. Et même l’an passé, il a été très bon en évoluant devant la défense sans y avoir de références. Il a cette capacité d’adaptation tout en restant positif. Il dégage une grande sérénité. Il garde son calme et s’impose sur le terrain. Au PSG, il a aussi profité d’avoir de très bons entraîneurs pour grandir. On voit bien qu’il est très apprécié dans son club, aussi bien la personne que le joueur. »