Après les récents évènements extra-sportifs avec l’agression subie par Kheira Hamraoui et la garde à vue de plusieurs heures d’Aminata Diallo, les Féminines du PSG vivent une semaine compliquée sur le plan mental, comme l’a rapporté l’entraîneur des Rouge & Bleu, Didier Ollé-Nicolle, après la défaite face à l’OL (1-6). Et le coach parisien devrait encore se passer de ses deux joueuses pour le prochain match. En effet, selon les informations de RMC Sport, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo ne seront pas présentes pour le déplacement sur la pelouse du Real Madrid en UEFA Women’s Champions League ce jeudi. « Du fait de leur absence lors des entrainements collectifs cette semaine avant le match, elles ne peuvent logiquement pas être retenues dans le groupe jusqu’à vendredi », rapporte le média sportif via son site internet.

Reste à savoir quel milieu de terrain sera aligné par l’entraîneur parisien face aux Madrilènes. Face à l’OL, Elisa De Almeida a occupé le poste de sentinelle dans un milieu à trois avec Grace Geyoro et Sara Däbritz. Une expérience qui s’est avérée peu concluante.