Quel onze du PSG pour affronter le FC Nantes ?

Après sa belle victoire face au Real Madrid (1-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé) avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Et pour cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, peut compter sur un groupe quasi au complet. En effet, seuls Sergio Ramos (entraînement individuel) et Leandro Paredes (adducteur) manquent à l’appel. Ainsi, quelques changements peuvent être opérés dans le onze de départ par rapport à l’équipe victorieuse en C1.

Keylor Navas pourrait être titulaire lors de cette rencontre face aux Canaris. Si la charnière Presnel Kimpembe et Marquinhos devrait enchaîner, un doute subsiste concernant les latéraux. En effet, Achraf Hakimi et Nuno Mendes peuvent être laissés au repos après leur grosse prestation face au Real Madrid. Ainsi, Thilo Kehrer et Juan Bernat sont les solutions alternatives pour occuper les couloirs de la défense. En l’absence de Leandro Paredes, Idrissa Gueye pourrait postuler à une place de titulaire aux côtés de Marco Verratti et Danilo Pereira. Enfin, l’une des attractions de cette rencontre sera le possible retour de Neymar Jr dans le onze de départ aux côtés de Leo Messi et Kylian Mbappé.