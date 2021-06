Eric Rabésandratana fait le bilan de la saison

Depuis quelques semaines, la saison 2020-2021 du PSG est terminée. Les Parisiens ont remporté deux titres, le Trophée des Champions et la Coupe de France, mais ont laissé échapper son titre de champion de France et été éliminéS en demi-finale de Ligue des Champions. Pour sa chronique sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabésandratana a fait le bilan de cette saison et expliqué que le PSG doit mettre les bonnes personnes au bon endroit.

“Avec le PSG, on n’est jamais déçu, jamais rassasié. […]Le PSG reste le PSG. Après avoir éliminé le Bayern, on n’a pas su gérer notre statut de favori à la victoire finale comme en Ligue 1 quand on n’a pas su battre Lille au Parc. Il y a plusieurs raisons à ça, le manque de préparation, le Covid, l’enchaînement de deux saisons et l’absence de joueurs majeurs à des moments importants, je pense à Kylian Mbappé contre Manchester City. […]La résultante de tout ça c’est qu’il y a un problème d’état d’esprit général. Ce n’est pas nouveau, note l’ancien capitaine parisien sur les ondes. Même si nous passons plus de tours de Ligue des Champions, il nous manque toujours ce petit supplément d’âme qui fait la différence dans les grands matches. Les joueurs ne sont pas suffisamment cadrés. Le choix des hommes est important. […]Comme dans tout projet, on doit les bonnes personnes au bon endroit. Il nous manque des joueurs depuis plusieurs saisons au milieu de terrain et dans les couloirs. Il faut reprendre le sportif et remettre l’organisation pour avoir des résultats. L’entraîneur doit aussi être capable de tenir et diriger son groupe. On doit s’améliorer dans ce domaine pour atteindre les objectifs finaux et s’installer dans les meilleurs clubs européens et gagner les grandes compétitions, une fois déjà et plusieurs fois ensuite. Je vais terminer sur la bonne nouvelle, on n’est pas loin de tout ça, les objectifs et les résultats et la victoire finale en Ligue des Champions mais cela passe par une base solide au niveau sportif et les bonnes personnes au bon endroit.“